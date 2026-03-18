侍ジャパンの一員としてWBCに出場したDeNA・牧秀悟内野手（27）が、20日の西武とのオープン戦（ベルーナドーム）から1軍本隊に合流することが決まった。 帰国後はコンディションを整えることを最優先にしており、同日の試合に出場するかどうかは本人の意向を聞いて判断する方針。相川監督は「もう一度、本人と話をして決めます。体調次第です」と説明した。