高市総理は18日、日米首脳会談のためアメリカを訪問するのを前に、同盟国として「幅広い分野で関係強化を確認したい」と意気込みを語りました。【写真を見る】【速報】高市総理「関係強化を確認したい」 日米首脳会談へ中東情勢めぐる議論では“日本の国益を最大化”高市総理「トランプ大統領との間で安全保障、それから経済安全保障を含む経済について幅広い分野で、この関係強化、これを確認したいと思っております」高市