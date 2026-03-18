普段、何気なく耳にしている言葉の「音」に注目して、頭の体操を楽しんでみませんか？今回は、再び輝かしい場所へ戻る時の表現、神秘的な響きを持つ言葉、そして誰もが知る歓迎のあいさつの言葉を集めました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、パズルを解くような気持ちで導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ばっく□□いうぇる□□ヒン