入園や入学、新学期。新しいクラスでの生活が始まると、「ほかの子よりできないことが多いのでは」と心配になる親も多いものです。運動や勉強、人づきあい--わが子の「苦手」が気になり始めると、「このままで大丈夫だろうか」と不安になることもあるでしょう。児童精神科医・佐々木正美さんは「得意・不得意を親が気にするそぶりを見せないことが大切」と語ります。本記事では、書籍『この子はこの子のままでいいと思える本』（主