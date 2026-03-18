6年間の集大成となる小学校の卒業式。子どもにとっても保護者にとっても特別な1日ですが、それは6年間成長を見つめてきた先生たちも同じ思いです。今回は6年生の担任にとっての「卒業式の1日」、そして「中学校との連携」について、現役の小学校教師である松下隼司さんにお聞きしました。【画像で見る】公立小学校の元教員に聞いた！ 「自分で考えて学ぶ子」の親がしている声かけ▼【質問】6年生の担任の先生は、卒業式前後は何を