公的年金の制度は複雑で、ご自身の状況に当てはめると「結局どうなるの？」と迷ってしまう方も少なくありません。例えば、障害年金と老齢年金など複数の年金が関わる場合のルールは特に分かりにくいものです。今回は、障害年金をもらっている人の老齢年金について、All About編集部が設定したケーススタディーに専門家が分かりやすくお答えします。Q：障害年金をもらっている人は、65歳から「老齢年金」と両方受け取ることはできま