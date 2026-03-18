2026年も本格的な花粉シーズンが到来しました。外出先から帰宅して「すぐに服は洗濯機へ！」と思いがちですが、花粉シミがついてしまった衣類をそのまま洗濯機で洗っても大丈夫なのでしょうか。本記事では、衣類を守るための正しい花粉除去法や、シミができたときの対処法を解説します。【表で見る】洗濯機は何年で買い替え？ 家電の「寿命」一覧花粉によっては洗濯機で洗うとシミが定着することがあります一般的なスギやヒノキの