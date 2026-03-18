「なぜそう思ったの？」--小学1年生のころから、大村さんは娘さんにそう問い掛け続けてきました。感想が見当違いでも訂正はしない。理由を自分の言葉で説明できるよう働きかける。その積み重ねが、やがて中学受験における国語力、そして面接対策にまでつながっていきます。偏差値45からの中学受験スタートで、SAPIXと個別教室のトライも併用しながら試行錯誤した2年半。大村さん自身も隣に座って予習し、娘さんと一緒に問題を解き