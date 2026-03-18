「もしかすると、今年と来年は史上最も暑い年になるかもしれない」「地球で間もなくスーパーエルニーニョ現象が発生する」などに関連した話題が最近、中国のネット上で検索のトレンド入りし、注目を集めている。ただ、中国国家気候センターの権威ある専門家は「今の時点ではスーパーエルニーニョ現象により、今年が史上最も暑い年になると断定するのはまだ早すぎる」との見方を示した。人民日報が伝えた。エルニーニョ・南方振動（