純烈の酒井一圭さんがプロデュースする4人組男性グループ・モナキの公式YouTubeチャンネルは3月16日、動画を投稿。メンバーのサカイJr.さんが「マダムすぎる」「美しすぎて草」と話題になっています。【動画】モナキ、メンバーが「マダムすぎる」と話題に！「こんな美しいおっさんいてたまるかWWW」同チャンネルは、密着ドキュメンタリーシリーズの10本目『レコーディング編』を投稿。真剣な表情でレコーディングに臨むメンバーた