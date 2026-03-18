正捕手として優勝に貢献したペレス…試合後に向かったのは■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）ベネズエラ代表は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で米国代表を破り、大会初優勝を果たした。ナインは喜びを爆発。涙する選手も多かった。その中で、正捕手のサルバドール・ペレスが見せた行動が「一流の品格」として感動を呼んでいる。超強力打線に