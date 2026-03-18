ファジアーノ岡山は３月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第７節（WEST）でセレッソ大阪とヨドコウ桜スタジアムで対戦した。19分に先制を許すも、45分に山根永遠のクロスにウェリック・ポポが頭で合わせて同点弾を奪取する。さらに69分には、左サイドから山根が蹴ったクロスがそのままゴールに吸い込まれ、勝ち越しゴールを奪取。２−１で逆転勝利となった。かつて所属したC大阪相手にゴールを決めた山根が、試合