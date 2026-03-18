現地時間３月18日、オーストラリアで開催中の女子アジアカップ準決勝で、なでしこジャパンが韓国女子代表に４−１と完勝。スコア以上の差を見せつけ、決勝に駒を進めた。この試合で印象的だったシーンのひとつが、59分のなでしこジャパンの攻撃。ゴールにこそならなかったが、シュートに至るまでの流れはほぼ完璧で、特に韓国の中盤を完全崩壊させた“古賀塔子と植木理子の超連係”は秀逸だった。CBの古賀が相手を引きつけた