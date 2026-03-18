松本明子（59）、森尾由美（59）ら1983年にアイドル歌手デビューした女性タレントによるユニット「お神セブン」が8月22日に東京・北千住のシアター1010で自主企画イベント「83年組アイドルアラ！？還ライブ」を開催する。森尾は「今回もアラ還のお祝いを自分たちでしちゃいます！アラ還になってもパワフルなステージを同じ青春を過ごしたみなさまと楽しく過ごせたら最高です。一緒に当時に戻って楽しみませんか！」と呼びかけ