横浜スタジアム（資料写真）５月４日の広島戦（横浜）で、人気映画「スター・ウォーズ」とコラボしたスペシャルイベントを開催する。同日は世界中のスター・ウォーズファンが祝う記念日で、約７年ぶりとなる最新作の公開（同２２日）を記念して企画された。当日は銀河を表現した球場演出やセレモニアルピッチが行われ、オリジナルグッズが販売される。詳細は球団ホームページで。