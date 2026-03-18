◇オープン戦 巨人 8-0 ヤクルト(18日、東京ドーム)この日、先発し5回無失点と好投した田中将大投手が、試合後に自身のピッチングを振り返りました。田中投手はストレートを軸にスライダーやスプリット、カーブなどの変化球を投げ分けヤクルト打線を翻弄。15アウト中10個が内野ゴロと凡打の山を築き、5回65球1安打3奪三振無失点と好投しました。3回には、1アウトからヒットで出塁を許すと、続く長岡秀樹選手に対して鋭く落ちるスプ