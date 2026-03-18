ＤｅＮＡは１８日、ＷＢＣに参加していたＤｅＮＡの牧秀悟内野手が、２０日の西武戦（ベルーナＤ）からチームに合流すると発表した。１６日に帰国した牧は、この日まで球団サイドと今後の調整プランなどについて話し合いを行い、２０日の合流が決まった。相川亮二監督は「本人ともう一度話してから」とした上で、「体調次第だが、問題がなければ試合に出てもらう」と、残り３試合となったオープン戦に出場させる方針だ。牧