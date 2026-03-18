◆オープン戦オリックス３―２広島（１８日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督がベネズエラ代表としてＷＢＣで優勝したアンドレス・マチャド投手を祝福した。「まずはおめでとう。それから、ご苦労さんと言いたいですね」と最敬礼。準々決勝以降の全ての試合を含む６試合に登板した右腕を「（たくさん）投げましたよねえ」とたたえた。「疲れているんじゃないかな」と苦笑いしながらも、本人の準備が万全であれば、開