Mizkanは3月15日より、「とろっ豆」の春パッケージを数量・期間限定で発売している。ミツカン「とろっ豆」春パッケージ「とろっ豆」は、鮮やかなオレンジ色のパッケージが目印の納豆ブランド。今回は、「とろっ豆」が春を楽しむ様子を表現した春パッケージが登場。ミツカン「とろっ豆」春パッケージ納豆売り場でも季節の変化を感じられるよう、「春らしさ」をより意識したデザインとなっており、「とろっ豆」カラーのオレンジを基