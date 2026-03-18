◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が６回に右中間へ２号ソロを放つなど、すべて中堅から右へ猛打賞をマーク。スポーツ報知評論家の高木豊氏が「ポスト岡本」として期待される助っ人の打撃を分析した。＊＊＊＊＊＊ダルベックは、シンプルに考えて、素直に打っているように見えるのがいいね。第１打席は内角直球を右に、２打席目は外角直球を右翼線二塁