マウスコンピューターは3月18日、独自に展開するディスプレイブランド「iiyama（イイヤマ）」における新製品として、デジタルサイネージ用途に適した42.5型、55型、65型、75型、86型、98型の計6サイズの新製品を発売した。Amazon.co.jpなどでも購入できる。マウスコンピューター、42.5型から最大98型サイズまで展開する大画面4Kサイネージ4K解像度（3,840×2,160）に対応し、大画面を生かした高精細な画面表示を行えるサイネージ製