女子アジアカップ準決勝（１８日、オーストラリア・シドニー）で韓国は、なでしこジャパンに１―４で敗れて４強で敗退した。ＦＷ植木理子（ウェストハム）の大会６点目などに屈して、韓国女子代表は２０１５年８月を最後になでしこに勝利がない状況が続く。またもやの敗戦に韓国メディア「スターニュース」は「韓日戦無気力な完敗」と題して「この日、韓国のボール保持率は３０％台にとどまり、シュート数は６―２１で大きく差