◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第７節Ｇ大阪２―２（ＰＫ５―３）神戸（１８日・ノエビアスタジアム神戸）神戸とＧ大阪による関西ダービー。神戸のミヒャエル・スキッベ監督、Ｇ大阪のイェンス・ビッシング監督と、今季就任したドイツ人指揮官同士の対決となった。リーグ戦と並行し、神戸はＡＣＬＥで８強入り、Ｇ大阪はＡＣＬ２で４強入り。ともにアジアの舞台でも結果を残している。この日、神戸は連戦の疲労を考慮したか元日本