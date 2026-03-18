◆オープン戦日本ハム３―２ＤｅＮＡ（１８日・エスコン）ＤｅＮＡの新外国人オースティン・コックス投手（前ブレーブス）が、オープン戦３度目の登板で５回途中５安打３失点。投球数を７７球まで伸ばし、開幕ローテ確保へ前進した。「日本の打者をよく知っている（捕手の）山本にリードを任せた」という左腕は、スライダーやカーブ、スプリットなど多彩な変化球を駆使しながら、５連続を含む６つの三振を奪った。一方で、初