ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「『春分の日（3月20日）』前に『やってはいけない5つのこと』チェックリスト」を紹介します。3月20日の「春分の日」は、昼と夜の長さがほぼ等しくなり、陰陽のバランスが整う節目の日。占星術の世界では「宇宙元旦」とも呼ばれ、ここから1年の本格的な運気が動き出すと言われています。しかし、大きな転換点の