日本時間２１時３０分に米生産者物価指数（PPI）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（2月）21:30 予想0.2%前回0.5%（前月比) 予想3.0%前回2.9%（前年比) 予想0.3%前回0.8%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.7%前回3.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)