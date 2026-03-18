生産者物価指数（PPI）（2月）21:30 結果0.7% 予想0.2%前回0.5%（前月比) 結果3.4% 予想3.0%前回2.9%（前年比) 結果0.5% 予想0.3%前回0.8%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果3.9% 予想3.7%前回3.5%（3.6%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前年比)