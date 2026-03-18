高市総理は18日、シンガポールのウォン首相と首脳会談を行いました。外交関係樹立60周年を迎えた両国は、自由貿易や経済協力の推進をはかる「戦略的パートナーシップ」への格上げを発表しました。高市総理「今年の日本シンガポール外交関係樹立60周年、ともにお祝いできることをとっても嬉しく思っております。さまざまな交流や事業を通じて、両国の良好な関係がさらに深まる年になることを期待いたしております」高市総理とシンガ