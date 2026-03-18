春を告げるニュースです。旬を迎えているタケノコ。去年は全国的に不作となっていましたが、今年はどうなのでしょうか。【写真で見る】「穂先は…」色に注目? おいしいタケノコの見分け方「これから安くなるのでは」 今年は豊作か山形純菜キャスター:旬を迎えているタケノコですが、豊作の「表年」と、収穫量の少ない「裏年」が交互にやってくるそうです。スーパーアキダイの秋葉弘道社長は、「今年は多くの産地が『表年』、