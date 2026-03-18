神戸とのPK戦を制し、喜ぶG大阪イレブン＝ノエスタ明治安田J1百年構想リーグ第7節（18日・ノエビアスタジアム神戸ほか＝10試合）西はG大阪が神戸と2―2で突入したPK戦を5―3で制し、勝ち点13で首位に立った。神戸は同12。京都は2―1で長崎に逆転勝ちし、名古屋は広島に競り勝って、それぞれ勝ち点12に伸ばした。岡山はC大阪に2―1で勝ち、清水が福岡にPK勝ちした。東は鹿島が町田に3―0で快勝し、6連勝で勝ち点19とした。FC