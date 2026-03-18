東京電力は１８日、発送電が停止した柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機のトラブルについて、発電機と別の装置をつないで電流を逃すアースの役割を果たす部品の破損が原因だったと発表した。同日予定していた営業運転の開始は見送った。今後の見通しは立っていないという。東電によると、何らかの原因で部品が壊れ、本来流れる電流が流れなくなったため、警報が鳴ったとみられる。当初原因として推定した漏電は起きていなか