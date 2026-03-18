◇オープン戦ヤクルト0―8巨人（2026年3月18日東京D）昨季1勝8敗だった「鬼門」の東京ドームで前日に続いて黒星を喫した。打線が先発・田中将らの前にわずか2安打に終わって零敗。池山監督は「（田中将は）カット（ボール）とツーシームでゴロのオンパレードだった。うまくやられた」と振り返った。苦手の敵地で勝ち運を付けようと臨んだが「その（勝つ）つもりで入ってみたんだけど、終わってみれば大差で負けてし