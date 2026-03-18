【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）【映像】「ニア上ズドン」の衝撃スーパーゴールなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが、日韓戦でスーパーゴールを叩き込んだ。2人に囲まれながらも抜き去り、ボックス内の角度のない位置からニア上を撃ち抜いた一撃にファンが衝撃を受けている。なでしこは日本時間3月18日、AFC女子アジアカッ