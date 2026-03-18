[3.18 女子アジア杯準決勝 日本 4-1 韓国 シドニー]女子アジアカップは18日に準決勝を行った。日本女子代表(なでしこジャパン)は韓国女子代表に4-1で勝利。2大会ぶり3度目の優勝に王手をかけ、21日の決勝で開催国オーストラリアと対戦する。日本は準々決勝から先発7人を変更。4-3-3の布陣を敷き、GKは山下杏也加、4バックは左から北川ひかる、DF熊谷紗希、DF古賀塔子、DF高橋はな。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフは左