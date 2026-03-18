オリックス・バファローズが3月18日、公式Xを更新。同日に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で初優勝を飾ったベネズエラ代表の投手、アンドレス・マチャド（32）を祝福した。 【画像】「ベネズエラ優勝」を見事に予言！占いヨウム・オリビア、WBC決勝の占い的中にネット驚愕「的中率、すごすぎ」 投稿にはスペイン語で「¡Felicidades por ser campeones del mundo! E