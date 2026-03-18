【その他の画像・動画等を元記事で観る】 石崎ひゅーいの6枚目のアルバム『Tokyo City Lights』が、3月18日にリリースされた。 ■表題曲「Tokyo City Lights」のMVも公開 故郷を離れ上京し、メジャーデビューしてから14年が経とうとしている今、改めて自身の夢や理想を見つめ直した作品で、TVドラマ『いつか、ヒーロー』の主題歌「HERO」や、SIX LOUNGEのヤマグチユウモリとのコラボ楽曲「