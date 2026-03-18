◇明治安田J1百年構想リーグ第7節町田0―3鹿島（2026年3月18日MUFG国立）FC町田ゼルビアは首位・鹿島に0―3で完敗した。自慢の守備が崩れ、首位・鹿島に屈した。昨季覇者を迎えた国立決戦。前半5分、自陣左サイドで隙を突かれたクロスから相手FW鈴木のゴールで先制された。0―1の同44分にはショートカウンターから失点。後半追加タイムにも追加点を奪われ、3失点は今季ワーストで複数失点は今季リーグ戦4度目となった。