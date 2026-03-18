◇明治安田J1百年構想リーグ第7節鹿島3―0町田（2026年3月18日MUFG国立）東地区の首位・鹿島は2位・町田との直接対決を制し、6連勝を飾った。中3日で迎えた14日の川崎F戦から先発3人を入れ替え、オフに左肩の手術を受けていたMF松村優太が今季初出場。電光石火の先制ゴールは、その松村から生まれた。前半5分、右サイドでFWレオ・セアラのパスを呼び込み、ドリブルで仕掛けてグラウンダーのクロス。これをファーサイドに