ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第6戦みどり市議会議長杯」は18日、予選3日目が行われた。仲道大輔（25＝愛知）は、2Rを2コースから冷静に差し切ってシリーズ初勝利。だが、1号艇が巡ってきた後半8Rは、3コースから握った豊田祥生に抵抗。先マイのターンが大きく流れて、川辺郭人の2コース差しを許した。2マーク以降は必死に追い上げて、意地を見せたものの2着惜敗に終わった。後半レースを終えると「レース足自体は