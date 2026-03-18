ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。同国代表として今大会への出場が叶わなかったドジャースのミゲル・ロハス内野手は試合後、インスタグラムで歓喜の様子を報告。日本でもお馴染みのベテラン戦士に熱い視線が注がれた。歴史的瞬間を家族と見届けて