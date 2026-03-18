WBCはベネズエラが優勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。この試合では右翼を守っていたロナルド・アクーニャJr.外野手（ベネズエラ）が優勝の瞬間に歓喜のあまりグラブを放り投げた。その飛距離が話題になっている。初の栄冠となったベネズエラ。アクーニャJr.は三振で優勝が決まると、両手を挙げて歓喜。そのままナインの集ま