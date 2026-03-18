インスタグラム更新ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。侍ジャパン（日本代表）の応援のため渡米した女性タレントは決勝戦まで観戦。現地に滞在する様子も報告している。米国との頂上決戦を制したベネズエラの歓喜に沸いた米フロリダ州マイアミのローンデポ・パーク。グラウンドに設けられた表彰台