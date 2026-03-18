大橋ちっぽけが、西武鉄道株式会社新CMキャンペーンソングに起用された新曲「気が気じゃないのさ」を本日配信リリースした。あわせて、21時にはオフィシャルオーディオも公開された。リリースを記念した生配信内では、「気が気じゃないのさ」も収録したアルバム『aritei』の配信リリースを発表し、アルバムのジャケット写真も公開した。発売日や収録曲など、追って解禁予定とのことだ。アルバムジャケット写真また、9月12日の東京