にしなが、本日リリースした3rdアルバム『日々散漫』より、「グローリー」のMVを公開した。『日々散漫』は、前作から約3年半ぶりのフルアルバムで全21曲収録されている作品。日常的でパーソナルな側面から散漫でカオスな側面まで、この3年半のにしなの日々を体現したようなアルバムに仕上がっているという。今回公開された「グローリー」のMVは、GROUPNが監督を担当。みんなで歌える一曲になればという思いから、事前の一般公募に