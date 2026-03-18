◆オープン戦オリックス３―２広島（１８日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が試合後に応じ、ＷＢＣに出場していた宮城大弥投手と曽谷龍平投手が２１日の阪神戦（京セラ）に登板することを予告した。「（２１日に）合わせています。宮城も曽谷も」と明言。また、若月健矢捕手も同戦から出場することを明かした。若月はこの日から１軍に合流し、試合前練習に参加。宮城と曽谷は大阪・舞洲の球団施設で２日連続で体を