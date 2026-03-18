Homecomingsが、本日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで行われたワンマンライブツアーの最終公演にて、追加公演を5月14日に東京・新代田FEVERで開催することを発表した。サポートメンバーには、ツアーで各地をともにまわったYUNA（Dr）、関根史織（B）が決定している。現在チケット先行予約を受付中だ。またHomecomingsは、本日ライブアルバム『 “the aquarium of illumination and night glare” December 18, 2025』を配信リリースした