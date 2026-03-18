◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第７節町田０―３鹿島（１８日・ＭＵＦＧ国立）首位の鹿島、鹿島を勝ち点４差で追う２位町田が激突した“天王山”は、鹿島が３―０で勝利した。＊＊＊６連勝を狙う鹿島は、前節からスタメンを３枚変更。３試合連続で決勝点を演出しているＭＦ柴崎岳が２試合ぶりの先発復帰となり、肩の手術明けで前節が初のベンチ入りとなったＭＦ松村優太をスタメンに抜てきした。先制