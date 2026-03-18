収まりの良さを好んでボブヘアをリピートしている人は、さらにひと工夫加えて白髪カバーもしてみては？ 悩み解消とともにこなれ感も与えてくれるのが、ハイライトでカモフラージュする方法。相性の良いボブヘアも、併せて紹介します。 初めてならコントラストは控えめに 白髪率40%の状態からハイライトを加えたこちらのヘア。ベースのグレージュとの差をつけすぎずに馴染ませるのがポイント