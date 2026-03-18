お笑いタレントの“東ＭＡＸ”こと東貴博の妻でタレントの安めぐみが１８日までに自身のＳＮＳを更新。長女の誕生日パーティーの様子を公開した。安はインスタグラムに「今日は長女の誕生日、１１歳になりましたもう４月から６年生だなんてびっくりです！」とつづり、娘の成長に驚く様子を見せた。また「いつも元気いっぱい、そして最近はどんどんとお姉さんにもなっていっていますいつもありがとう素敵な充実した幸せ