KOTORIが、8月より全国ワンマンツアー＜KOTORI pre. “12” Tour＞を開催することを発表した。ツアータイトルにある＜12＞は、2026年でバンド結成12周年、そして全国12都市を周るツアーというところからつけられた。8月7日東京・Zepp DiverCityから始まり、10月21日埼玉・越谷EasyGoingsにてファイナルを迎える、過去最大規模のワンマンツアーとなっている。チケットは現在オフィシャル先行1次受付中だ。なお、KOTORIは3月18日のワ